Украинский супертяж Александр Захожий организовал благотворительный поединок.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий организовал поединок против представителя Греции Евгениоса Лазаридиса, чтобы собрать средства на поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами.

Бой прошел на арене "Вестфаленхалле" в Дортмунде (Германия). Победу в поединке одержал Захожий, нокаутировав соперника в первом раунде.

С первых секунд 28-летний украинец владел абсолютным преимуществом в ринге. Грек смотрелся неубедительно и уже в стартовой трехминутке Захожий дважды отправлял оппонента в нокдаун. После второго падения угол грека выбросил белое полотенце.

6'9" Ukrainian heavyweight Oleksandr Zakhozhyi (17-0, 13 KO's), accompanied by Kevin Johnson, scores two knockdowns in the opening round & then the towel comes in to end the bout, a TKO-1 victory over Evgenios Lazaridis (17-4) in Dortmund, Germany pic.twitter.com/mnhduT7ih0 — Tim Boxeo (@TimBoxeo) March 26, 2022

"Мои промоутеры организовали бой для сбора средств на поддержку Украины. Была прямая платная трансляция в Европе и Америке", - отметил Захожий.

Комментируя результат боя Захожий признался, что ему было очень трудно психологически, так как после начала войны он находился в Хорватии на сборах.

"Мне пришлось вызволять свою семью, чтобы она присутствовала здесь. Это очень тяжело, потому что во время того, как я готовился и ждал свою семью здесь, я спал по часу в день. Мы занимались помощью, собирали еду и отправляли людям, которые уже пересекли границу", - сказал Захожий.

Добавим, что Александр Захожий и его супруга Анастасия с самого начала вторжения России в Украину занимаются волонтерством.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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