Александр Захожий / фото instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий организовал поединок против представителя Греции Евгениоса Лазаридиса, чтобы собрать средства на поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами.

Бой прошел на арене "Вестфаленхалле" в Дортмунде (Германия). Победу в поединке одержал Захожий, нокаутировав соперника в первом раунде.

С первых секунд 28-летний украинец владел абсолютным преимуществом в ринге. Грек смотрелся неубедительно и уже в стартовой трехминутке Захожий дважды отправлял оппонента в нокдаун. После второго падения угол грека выбросил белое полотенце.

"Мои промоутеры организовали бой для сбора средств на поддержку Украины. Была прямая платная трансляция в Европе и Америке", - отметил Захожий.

Комментируя результат боя Захожий признался, что ему было очень трудно психологически, так как после начала войны он находился в Хорватии на сборах.

"Мне пришлось вызволять свою семью, чтобы она присутствовала здесь. Это очень тяжело, потому что во время того, как я готовился и ждал свою семью здесь, я спал по часу в день. Мы занимались помощью, собирали еду и отправляли людям, которые уже пересекли границу", - сказал Захожий.

Добавим, что Александр Захожий и его супруга Анастасия с самого начала вторжения России в Украину занимаются волонтерством.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц. 

Александр Захожий: что известно о спортсмене

  • Захожий провел на профи-ринге 16 боев, в которых одержал 16 побед. В 12 боях одержал победы нокаутом.
  • В последнем бою украинец 22 января 2022 года в Эггенштайн-Леопольдсхафене досрочно техническим нокаутом в 3-м раунде победил опытного чеха Павела Соура.
  • В апреле 2021 года Захожий завоевал титул чемпиона WBC Francophone в тяжелом весе, победив Сергея Вервейко из Польши. 