Элина Свитолина призвала МОК не допустить спортсменов из России и Беларуси к Играм-2024.

В боях под Бахмутом погиб украинский легкоатлет, чемпион Украины U20 по десятиборью (2019) Владимир Андрощук. На трагедию отреагировал ряд знаменитостей и пристыдил Международный олимпийский комитет в связи с этим событием.

Так, американский историк, писатель и дипломат платформы United24 Тимоти Снайдер в своем Twitter написал:

"Андрощук не сможет представить свою страну на Олимпиаде-2024 во Франции, потому что его убили российские оккупанты. Зато МОК рассказывает, что атлетов из РФ ждут в Париже".

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина призвала МОК не допустить спортсменов из России и Беларуси к Играм-2024. Ведь оккупанты забирают жизнь наших спортсменов, написала она в своем Instagram.

Свитолина напомнила о смерти в боях под Бахмутом 22-летнего легкоатлета Владимира Андрощука:

"Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд легкой атлетики Украины, погиб в бою. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх, так почему российские и беларуские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают невинных людей и спортсменов их шанса?!".

Скандал вокруг МОК и допуска российских спортсменов на Игры-2024

26 января МОК заявил, что готов вернуть российских и беларуских спортсменов на международные соревнования.

В Украине резко раскритиковали заявление МОК, обвинив его в готовности "топтать могилы" украинцев. Также в случае допуска на Олимпиаду спортсменов из Беларуси и РФ в Киеве пригрозили бойкотом.

1 февраля Международный олимпийский комитет заверил, что намерен и дальше придерживаться ранее утвержденных санкций в отношении российских и беларуских спортсменов. Согласно этим ограничениям спортсмены из РФ и РБ на соревнованиях в других странах не могут использовать свои гимны, флаги, цвета и другую национальную символику.

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