Президент поблагодарил спортсменку за то, что она показала миру настоящую украинскую волю к победе.

Президент Владимир Зеленский поздравил легкоатлетку Ярославу Магучих с достижением мирового рекорда в прыжках в высоту.

"Поздравляем выдающуюся украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих и ее команду с установлением нового мирового рекорда по прыжкам в высоту: 2,10 метра!", - написал президент в Телеграмм-канале.

Зеленский отметил, что Ярослава побила предыдущий рекорд, который держался 37 лет, и продемонстрировала всему миру настоящую украинскую волю к победе.

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"Спасибо тебе, Ярослава, за то, что так высоко подняла украинский флаг и получила эту победу для нашей страны и народа. Каждая такая победа является невероятно важной для нашей силы и единства", - написал Зеленский.

Установление мирового рекорда Ярославой Магучих

Сегодня Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в женских прыжках в высоту. Это произошло во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,10 м. Таким образом, украинка побила рекорд Стефки Костадиновой в 2,09 м, который она установила в 1987 году.

Теперь украинка первая в списке легкоатлеток по прыжкам в высоту. За ней Стефка Костадинова с результатом 2,09 м (1987 год), Кайса Берквист с результатом 2,08 м (2006 год) и Бланка Влашич 2,08 (2009 год).

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