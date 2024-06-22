Премьер-министр Индии стремится, чтобы следующая Олимпиада состоялась именно в его стране.

Йога стала одним из шести видов спорта, которые Индия планирует включить в программу Олимпийских игр, чтобы повысить ее популярность, пишет The Independent.

Комитет при Министерстве спорта Индии хочет рекомендовать йогу, кабадди, хо-хо, шахматы, сквош и крикет T20 для включения в программу Игр, ведь южноазиатская страна работает над усилением своей заявки на проведение Игр 2036 года.

"Обсуждение о включении йоги начались в декабре прошлого года, через два месяца после того, как премьер-министр Нарендра Моди выразил заинтересованность в проведении Игр", - говорится в сообщении. Видео дня

Известно, что правила Международного олимпийского комитета позволяют предлагать включение одного или нескольких новых видов спорта в программу Игр. Эти виды спорта предлагаются на основе их популярности в том или ином регионе.

К примеру, оргкомитет Токио-2020 включил в программу пять новых видов спорта, а именно серфинг, каратэ, спортивное скалолазание, скейтбординг и бейсбол/софтбол, говорится на сайте Олимпиады.

Нарендра Моди, который в 2014 году обратился в ООН с просьбой признать День йоги международным праздником, подал заявку на проведение игр в Индии в октябре прошлого года.

"Индия сделает все возможное, чтобы организовать Олимпийские игры в 2036 году. Это вековая мечта [1,4 миллиарда] индийцев, это их стремление. Мы хотим реализовать эту мечту с вашим сотрудничеством и поддержкой... Я уверен, что Индия получит поддержку МОК", - отметил Моди, выступая на церемонии открытия сессии Международного олимпийского комитета в Мумбаи.

Олимпиада-2024 - последние новости

Ранее ученые заявили, что спортсмены могут погибнуть во время соревнований на Олимпийских играх в Париже из-за глобального потепления. В специальном отчете говорится о том, что участники потенциально могут получить тепловой удар, "который может иметь долгосрочные последствия с поражением многих органов и даже привести к летальному исходу".

Также Международный Олимпийский комитет обнародовал перечень россиян и белорусов, которые были допущены в нейтральном статусе к Олимпиаде. Они представляют три вида спорта - спортивную борьбу, велоспорт и прыжки на батуте.

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