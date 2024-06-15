В списке 14 россиян, в том числе Наталья Малышева, которую просила не допускать Украина.

Международный Олимпийский комитет опубликовал имена первых россиян и беларусов, допущенных в нейтральном статусе до Олимпиады в Париже.

Так, в списке 14 человек с российскими паспортами, представляющих три вида спорта — спортивную борьбу, велоспорт и прыжки на батуте. МОК также официально допустил до Олимпиады в нейтральном статусе 11 спортсменов из Беларуси. Белорусские спортсмены представлены также в гиревом спорте

Список допущенных выглядит следующий образом:

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Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов (Россия), Анна Церах (Беларусь).

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (Россия), Иван Литвинович, Виялета Бардзиловская (Беларусь).

Гиревой спорт: Сюзанна Валодька, Евгений Циханцов (Беларусь).

Спортивная борьба: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (Россия), Егор Акулич, Владислав Казлов, Абубакар Хаслаханов, Дмитрий Зарубский, Виялета Ребикава, Кристина Сазыкина (Беларусь)

При этом МОК включил в список Наталью Малышеву, которую Украина просила не допускать до Олимпиады, в связи с ее поддержкой войны. Две других россиянки, Динара Кудаева и Ольга Хорошавцева, дисквалифицировать которых тоже просил Киев, в список в итоге не вошли.

В то же время МОК не допустил ни одного их представителей РФ в тхеквондо из четырех россиян и единственного представителя с белорусским флагом. Среди недопущенных – три медалиста прошлых Игр в Токио.

В сообщении МОК отмечается, что список допущенных спортсменов будет обновляться.

Олимпиада в Париже - новости

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Париже (Франция) пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Согласно решению МОК, Россия и Беларусь как государства не могут участвовать в играх, но их атлетам разрешили выступать на соревнованиях.

Россияне и белорусы смогут выступать только в личных стартах, команды не будут допущены. Национальная символика России и Беларуси будет запрещена - это касается гимна, флага и других атрибутов.

Национальный олимпийский комитет Украины и Минмолодежьспорта разработали рекомендации для украинских атлетов по контакту со спортсменами из РФ и Беларуси на Олимпиаде с целью с целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности.

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