Украинские саблистки в финале командных соревнований победили команду Южной Кореи.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле завоевала первое золото на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В финале командных соревнований украинки со счетом 45:42 одолели команду Южной Кореи.

Напомним, перед этим украинские саблистки вышли в финал Олимпиады-2024. В полуфинальном поединке девушки уверенно победили команду Японии со счетом 45:32.

До этого наша команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой пробились в полуфинал благодаря победе над Италией со счетом 45:37.

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Олмипиада-2024 - последние новости

Накануне украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту Олимпийских игр-2024. Магучих с первой попытки взяла две высоты - 1,92, 1,95 метра и без проблем преодолела квалификационный этап. В свою очередь Геращенко с первой попытки покорила отметки 1,83 и 1,88 и только со второй - 1,92 и 1,95 метра.

Финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024 состоится 4 августа. Начало - в 20:30 по киевскому времени.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже. Благодаря этому успеху она стала первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпийских играх.

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