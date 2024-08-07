Индуску Винеш Фогат, которая прошла в финал Олимпиады, дисквалифицировали за превышение веса.

Украина получила неожиданный шанс побороться за еще одну "бронзу" на Олимпиаде. Украинка Оксана Ливач будет бороться за бронзовую медаль в вольной борьбе до 50 кг, поскольку индуска Винеш Фогат, которая прошла в финал Олимпиады-2024, была дисквалифицирована.

Ранее украинка проиграла в соревновании с Фогат в четвертьфинале, однако могла продолжить участие в турнире в случае, если индуска вышла бы в финал.

Однако, как пишет Independent, представительницу Индии дисквалифицировали из-за того, что она не уложилась в лимит веса до 50 кг.

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"Во вторник вечером у Фогат было около 2 кг лишнего веса. Она сделала отчаянную попытку набрать вес, бегая трусцой, прыгая и катаясь на велосипеде всю ночь. Но на утреннем взвешивании она все еще превышала 100 граммов", - пишет издание.

Представительница Индии завершает Олимпиаду без награды, вместо нее за "золото" поборется американка Сара Энн Гильдебрандт, которая проиграла в полуфинале. А соперницей Ливач в борьбе за бронзу станет японка Юи Сусаки, действующая олимпийская чемпионка. Соревнования с участием украинки состоится примерно в 21:50.

Олимпиада-2024 - новости

Ранее сегодня украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.

Магучих преодолела высоту 2 м, а Геращенко прыгнула на 1,95 м.

Ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже. Благодаря успеху она вписала свое имя в историю, став первой украинской спортсменкой, которая выигрывала медали на четырех разных Олимпиадах в карьере.

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