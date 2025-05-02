Британец громко пообещал, что отправит украинского чемпиона в нокаут, чтобы "исправить все ошибки".

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа договорились о проведении очного поединка. После официального объявления реванша на стадионе Уэмбли между боксерами произошел инцидент.

Как сообщает SPORT.UA, во время традиционной дуэли взглядов британец не сдержал эмоции и толкнул украинского чемпиона, обозвав трусом.

"Почему я так сделал? Привыкайте, это новый Дюбуа. Я больше не боюсь определенных действий. Это бойцовская игра, бокс, я делаю то, что необходимо. Усик причинил мне боль и разочарование, однако это помогло мне достичь новых высот. Я его нокаутирую, исправлю ошибки, он пойдет спать", - объяснил свое поведение Дюбуа.

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Букмекеры определили фаворита боя-реванша Усика и Дюбуа

Ранее букмекеры поделились прогнозами относительно боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Аналитики уверены, что Усик является фаворитом боя. На его победу предлагают поставить со средним коэффициентом 1,20. Коэффициент ставки на выигрыш британца составляет 4,33.

Ничью считают наименее вероятным исходом боя. На такой исход можно поставить с коэффициентом 21,00.

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