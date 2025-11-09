Первенство в рейтинге самых богатых боксеров получил Флойд Мейвезер.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен.

Соответствующий рейтинг обнародовал британский портал GiveMeSport. Усик оказался на пятом месте списка. Его состояние оценили в $214 миллионов долларов.

Первенство в рейтинге самых богатых боксеров получил Флойд Мейвезер. Его состояние оценили в $400 миллионов.

Топ-10 самых богатых боксеров всех времен

1. Флойд Мейвезер, США – 400 млн долларов.

2. Сауль Альварес, Мексика – 300 млн долларов.

3. Джордж Форман, США – 300 млн долларов.

4. Мэнни Пакьяо, Филиппины – 220 млн долларов.

5. Александр Усик, Украина – 214 млн долларов.

6. Оскар Де Ла Хойя, США – 200 млн долларов.

7. Тайсон Фьюри, Великобритания – 146 млн долларов.

8. Шугар Рэй Леонард, США – 120 млн долларов.

9. Леннокс Льюис, Великобритания – 120 млн долларов.

10. Джейк Пол, США – 100 млн долларов.

Пять украинских футболистов попали в символическую сборную Лиги конференций. Самую высокую оценку среди украинцев получил игрок "Динамо" Виталий Буяльский (9,0).

Тем временем украинский баскетболист Святослав Михайлюк установил новый рекорд в НБА. В недавней игре за "Юту Джаз" против "Детройт Пистонс" он набрал 28 очков.

