.Александр Красюк заявил, что украинскому спортсмену больше нечего доказывать.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик должен "как можно скорее" завершить карьеру, считает его экс-промоутер Александр Красюк.

"Публично выражаю свою позицию: хочу, чтобы Усик завершил карьеру как можно скорее. Я даже был против [реванша] с Дюбуа. Хорошо, этот бой имел смысл с точки зрения трижды абсолютного чемпионства. Но назовите хотя бы одну причину драться с Уордли? При всем уважении к этому парню", — отметил промоутер в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Следующий бой Усика

Следующий соперником украинца должен стать британец Фабио Уордли, который победил Джозефа Паркера в недавнем бою и стал официальным претендентом на бой с абсолютным чемпионом. Однако именно в этом бою Красюк видит "риск" для карьеры украинца.

"Даже деньги не являются причиной, потому что в их поединке их не будет. Разве что случится чудо, и волшебник прилетит с кучей денег, пытаясь завоевать мир бокса, и заплатит Усику 50 миллионов. Тогда, может быть, в этом был бы смысл. Иначе зачем ему рисковать всем, над чем он работал последние 13 лет? Если он проиграет, люди будут помнить только поражение", - подчеркнул промоутер.

По его словам, Фабио Уордли "не является большим именем". Он не сможет принести много платных просмотров и проданных билетов.

"Я на стороне многих людей, которые рассуждают стратегически. Абсолютный, непобежденный статус Усик сохранит до конца своих дней. И ушел бы он как легенда бокса на века", - подытожил Красюк и вспомнил пример Леннокса Льюиса, который тоже "ушел раньше" и остался в истории.

Другие новости о будущем Александра Усика

Ранее УНИАН сообщал, что экс-чемпион мира по по версиям IBF и WBA в полусреднем весе Пол Малиньяджи тоже призвал украинца закончить карьеру. "Сейчас ему уже нечего достигать. Ничто уже не сделает его величественнее", - сказал он.

Кроме того, мы рассказывали, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри точно не собирается проводить еще один бой против украинского чемпиона Александра Усика. "Если вы заплатите мне еще 100 миллионов, что я буду с ними делать?", - сказал Фьюри.

