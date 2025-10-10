Тони Беллью рассказал, что Усик "хочет поддержать Украину".

Украинский боксер Александр Усик достиг невероятных вершин в своей боксерской карьере, в частности в июле после победы над Даниэлем Дюбуа стал первым в истории 3-кратным абсолютным чемпионом мира. Усик неоднократно говорил, что его карьера близка к завершению, но точные сроки пока неизвестны, как и дальнейшие планы Усика после ее завершения.

Однако некоторой информацией по этому поводу поделился бывший соперник Усика, экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью. Во время интервью Карлу Фрочу британский боксер заявил, что Усик раскрыл ему некоторые планы на свое будущее

"Он хочет поддержать Украину и приобщиться к тренерской работе в любительском боксе, так он хочет стать тренером", - рассказал Беллью.

Видео дня

Также, по его словам, Усик сказал, что до завершения карьеры ему осталось два боя.

"Когда я с ним говорил, то Усик сказал, что планирует провести еще два боя - один уже позади, остался последний. Он невероятен в своем деле, и пока неизвестно, какой путь выберет дальше", - сказал Беллью.

Он также отметил, что Усик уже "достиг всех целей", и ему не нужно ничего никому доказывать.

"Он достиг всех целей, побывал на всех аренах мира и победил всех в их же доме. Больше ему нечего доказывать. Он замечательный посол бокса и еще лучший посол своей страны. И я надеюсь, что он завершит карьеру с достоинством", - сказал Беллью.

Александр Усик - новости

Напомним, 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел бой-реванш Александр Усик (Украина) - Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинский боксер сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

Ранее Александр Усик определился со своим будущим соперником. Он заявил, что планирует провести поединок против Джейка Пола по правилам ММА.

Вас также могут заинтересовать новости: