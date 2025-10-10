Украинский боксер Александр Усик достиг невероятных вершин в своей боксерской карьере, в частности в июле после победы над Даниэлем Дюбуа стал первым в истории 3-кратным абсолютным чемпионом мира. Усик неоднократно говорил, что его карьера близка к завершению, но точные сроки пока неизвестны, как и дальнейшие планы Усика после ее завершения.
Однако некоторой информацией по этому поводу поделился бывший соперник Усика, экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью. Во время интервью Карлу Фрочу британский боксер заявил, что Усик раскрыл ему некоторые планы на свое будущее
"Он хочет поддержать Украину и приобщиться к тренерской работе в любительском боксе, так он хочет стать тренером", - рассказал Беллью.
Также, по его словам, Усик сказал, что до завершения карьеры ему осталось два боя.
"Когда я с ним говорил, то Усик сказал, что планирует провести еще два боя - один уже позади, остался последний. Он невероятен в своем деле, и пока неизвестно, какой путь выберет дальше", - сказал Беллью.
Он также отметил, что Усик уже "достиг всех целей", и ему не нужно ничего никому доказывать.
"Он достиг всех целей, побывал на всех аренах мира и победил всех в их же доме. Больше ему нечего доказывать. Он замечательный посол бокса и еще лучший посол своей страны. И я надеюсь, что он завершит карьеру с достоинством", - сказал Беллью.
Напомним, 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне прошел бой-реванш Александр Усик (Украина) - Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинский боксер сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.
Ранее Александр Усик определился со своим будущим соперником. Он заявил, что планирует провести поединок против Джейка Пола по правилам ММА.