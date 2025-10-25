Фьюри рассказал, что после второго боя он не общался с Усиком.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что точно не собирается проводить еще один бой против украинского чемпиона Александра Усика. Такое заявление он сделал в интервью FurociTV.

По словам британца, в третьем бое против Усика нет никакого смысла. Он заверил, что не вернется на ринг ради этого боя даже за большой гонорар.

"После нашего боя я не общался с Усиком, но знаю, что он говорил определенные вещи. Не плохие вещи, а хорошие. Мол, он не против провести третий бой. Конечно, это мог бы быть большой чек для него, как и для меня. Но какой сейчас в этом смысл для меня? Если вы заплатите мне еще 100 миллионов, что я буду с ними делать?", - сказал Фьюри.

Британец добавил, что он достиг в жизни и карьере всего, о чем только мечтал. Он подчеркнул, что заработал достаточно денег, чтобы уйти на пенсию.

"Это никак не повлияет на мою жизнь. Это не повлияет на жизнь моих детей и внуков. Это просто сделает их испорченными и людьми", - объяснил Фьюри.

Ранее Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал, что украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года и будет бороться с победителем поединка Джозеф Паркер - Фабио Уордли. Он отметил, что восстановление Усика после травмы продолжается прекрасно.

Кроме того, экс-чемпион мира по по версиям IBF и WBA в полусреднем весе Пол Малиньяджи высказался о будущем Усика. По его словам, украинец уже достиг невероятно высокого уровня в своей карьере.

