Малиньяджи заявил, что сейчас Усик рискует, продолжая свою боксерскую карьеру.

Экс-чемпион мира по по версиям IBF и WBA в полусреднем весе Пол Малиньяджи высказался о будущем украинского чемпиона Александра Усика. Своими мыслями он поделился в подкасте бывшего британского боксера Карла Фроча.

По словам Малиньяджи, Усик уже достиг невероятно выского уровня в своей карьере. Он считает, что украинцу уже нечего достигать.

"Я считают, что он выступал отлично и сейчас ему уже нечего достигать. Ничто уже не сделает его величественнее. Некоторые говорят, что он лучше Али, а кто-то призывает Усика работать усерднее, чтобы превзойти Мухаммеда, но он ничего не сделает, чтобы убедить их", - сказал Малиньяджи.

Боксер добавил, что сейчас Усик рискует, продолжая свою боксерскую карьеру. Он подчеркнул, что возраст играет очень важную роль.

"Ты рискуешь стать старым уже за одну ночь. Если позволишь себя побить, ты убедишь людей в том, что ты не величайший. Я никто, чтобы говорить взрослому мужчине, что делать, но я бы на его месте завершил карьеру", - заявил Малиньяджи.

Другие новости бокса

Ранее промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен высказался о карьере спортсмена после поражений от украинца Александра Усика. По его словам, британец в будущем станет чемпионом мира.

Также промоутер добавил, что после поражений от Усика Дюбуа станет только сильнее.

Кроме того, ранее Усик ответил, собирается ли идти в мэры Киева. Он заявил, что свое будущее после завершения спортивной карьеры не видит себя на этом посту.

Усик считает, что такие навыки, которые нарабатываются в боксе, в частности, настойчивость, соблюдение режима и любовь к труду могут не только помочь в спорте, но и в бизнесе.

