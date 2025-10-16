По его словам, уже на сегодняшний день, кроме спорта, он занимается немного бизнесом.

Украинский боксер Александр Усик заверил, что свое будущее после завершения спортивной карьеры не видит на посту мэра Киева. Об этом сказал абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе на Киевском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос не планирует ли он заменить другого боксера Виталия Кличко на этой должности.

"Виталий Владимирович, все хорошо. Мэром не хочу", - отшутился Усик.

По его словам, уже на сегодняшний день, кроме спорта, он занимается немного бизнесом, есть уже своя кампания.

"Немножко строим, есть завод по переработке стекла, немножечко какие-то ценные бумаги, эксклюзивные машины. Немножко бизнесом интересуюсь больше, чем 5 лет назад. Я зарабатываю деньги и понимаю, что они должны работать. А не просто покупать за них бриллианты, золото и кайфовать. Я не такой человек, мне понтуватися не сильно нравится", - отметил Усик.

Он считает, что такие навыки, которые нарабатываются в боксе, в частности, настойчивость, режим и любовь к труду могут не только помочь в спорте, но и в бизнесе. Спортсмен сказал:

"Я понял, что если ты хитрозадый, то есть обманываешь людей в бизнесе, спорте, то тебе будет всегда прилетать".

При этом отмечает, что есть сила, бог, но по разному люди воспринимают.

"Если в этой жизни вы где-то нарушаете какую-то светлую линию, делаете какую-то гадость, то она вам обязательно вернется. Что мы не имеем - наша заслуга и что имеем также наша заслуга", - отмечает спортсмен.

Усик высказался и о своих поражениях

Он напомнил, что с 2009 года у него поражений не было.

"Но я отношусь к поражению как к тому, что идет со мной рядом. Многие люди боятся сделать первый шаг, чтобы не ошибаться. Победа и поражение это брат и сестра. Если у вас сложности, то это не значит, что это конец. Надо анализировать и исправлять ошибки", - сказал боксер.

По его мнению, к критике надо относиться как к лечебной грязи.

"Но это от достойных людей, которые достигли немного больше чем вы и вам помогли в ваших успехах. Но если вас критикует пустая аватарка, то не надо на это обращать внимания. Все работает так - чем больше вас хают за вашу работу, то тем больше вы получаете огоньков во вселенной. А если вы на хейт будете кого-то также хаять, то вы два жука, которые не могут поделить навоза. Есть такие люди, которым безразлично кого хейтить, поэтому на них не надо обращать внимание", - пояснил Усик.

Также он рассказал о воспитании детей

По его словам, он не воспитывает, а просто их любит.

"И своим примером их воспитываю. Слышу своих детей, их пожелания. Детей надо и баловать. До 15 лет детей немного надо заставлять делать определенные занятия. Потому что до этого возраста ребенок, если ему давать выбор, то может решить, что не хочет делать ничего. Потому что мозг такая серая масса, которая хочет кайфовать и ничего не делать. Я должен воспитать так детей, чтобы когда им будет 18- 21 год, то чтобы они могли жить без моей помощи, хотя я всегда готов буду их поддержать. Они должны иметь свое дело и им заниматься. Люблю с детьми гулять, наблюдать как они общаются, что им интересно", - добавил чемпион.

Супруги Усик

Как сообщал УНИАН, 25 сентября жена известного украинского боксера Александра Усика - Екатерина - трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы. Они вместе уже 16 лет. По случаю праздника Екатерина опубликовала совместное фото и обратилась к любимому со словами, что они уже 16 лет вместе как настоящие чемпионы.

