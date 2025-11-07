Лучшую оценку среди украинцев получил хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский.

Завершился третий тур Лиги конференций, который стал самым удачным для украинских футболистов. В символическую сборную недели вошли сразу пять украинцев, сообщает SofaScore.

Из 11 игроков, которые получили в матчах прошедшего тура самые высокие баллы, почти половина - украинские спортсмены. Лучшую оценку получил хавбек киевского "Динамо" Виталий Буяльский (9,0), уступив всего 0,3 балла лучшему игроку тура - Исмаилу Сарру из "Кристал Пэлас".

Также в символическую сборную недели вошли футболисты "Динамо" Владислав Кабаев и Денис Попов, заработав 8,4 и 8,1 балла соответственно. Отличные результаты показал и хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко, набрав 8,5 балла.

Кроме того, в символическую сборную включили украинского легионера румынской "Университати" - защитника Александра Романчука, который заработал 8,6 балла. Он отметился голом в матче против австрийского "Рапида".

Напомним, что ранее главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский отреагировал на заявления о том, что клуб включается в игру только после того, как возникают проблемы. По его словам, на это нельзя закрывать глаза.

Кроме того, ранее в рамках третьего тура нынешнего розыгрыша Лиги конференций донецкий "Шахтер" победил исландский "Брейдаблик". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков".

