По словам главного тренера "Динамо", иногда даже непонятно, почему возникает эта проблема.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский отреагировал на заявления о том, что клуб включается в игру только после того, как возникают проблемы. Во время пресс-конференции по итогам матча против "Зриньски", в котором столичный клуб одержал разгромную победу, он заверил, что эта проблема не игнорируется.

"Мы стараемся всегда об этом говорить, всегда акцентировать на этом внимание, акцентировать на разумной агрессии. Но действительно получается так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается", - сказал главный тренер киевского "Динамо".

Шовковский отметил, что команда видит эту проблему и она постепенно решается. По его словам, предпринимаются целенаправленные действия.

"Скажу честно, иногда даже непонятно, почему так получается. Действительно, это уже как реальная проблема. Закрывать глаза на это нельзя", - подчеркнул он.

