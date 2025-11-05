Президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что новая форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины.

Украинская ассоциация футбола и Adidas представили новую домашнюю форму национальной сборной Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отмечается, что новый дизайн вдохновлен гербом Украинской Народной Республики, созданным живописцем Василием Кричевским в 1918 году.

"Новый дизайн создан на основе переосмысления элементов герба Украинской Народной Республики, разработанного в 1918 году художником и архитектором Василием Кричевским. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики. Adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть преемственность украинской культуры через поколения, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа", - рассказали в УАФ.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что новая форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины и многовековому поиску своего места в мире.

"Этот орнамент - напоминание о том, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы борются за право на собственное государство", - сказал он.

