Он является вторым самым опытным членом команды, заявленным на октябрьские матчи.

Полузащитник итальянского клуба "Дженоа" Руслан Малиновский снова сыграет в составе национальной сборной Украины по футболу после годичного перерыва. Об этом сообщает "Суспільне".

"Очень соскучился [по команде]. Конечно с ребятами на связи, но не виделись год. [Относительно физической формы] чувствую себя хорошо, но спал очень мало, буду отдыхать. Пообщаемся и будем готовиться, потому что два важных матча сейчас впереди. Будем разбирать и готовиться к матчам", - сказал футболист.

Отмечается, что Малиновского вызвали в сборную на отборочные матчи к Чемпионату мира 2026 года. Он должен принять участие в соревнованиях против сборных Исландии и Азербайджана.

Последний раз Малиновский выступал за украинскую национальную команду в сентябре прошлого года. Тогда он дважды выходил на замену в матчах против команд Албании и Чехии в рамках Лиги наций. Следующие 10 игр национальной сборной Украины прошли уже без него.

Сейчас Малиновскому 32 года, за национальную сборную он сыграл 66 матчей. Среди заявленных на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2026 в списке нашей сборной только 29-летний защитник "Шахтера" Николай Матвиенко имеет больше опыта - 79 матчей за национальную команду.

