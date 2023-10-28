Полузащитник сборной Украины провел на поле 59 минут в матче Серии А.

"Дженоа" в матче 10-го тура Серии А дома одержал победу над "Салернитаной" со счетом 1:0. Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Альберта Гудмунссона на 35-й минуте.

Через две минуты после результативного действия Малиновский получил желтую карточку. На 59-й минуте Руслан был заменен. По итогам поединка украинец получил достаточно низкие оценки от WhoScored и SofaScore.

WhoScored поставил Руслану 6.6, SofaScore – 6.8. С такими оценками Руслан оказался в тройке худших игроков стартового состава своей команды.

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На счету игрока также 45 касаний, 23 точных из 30 выполненных пасов (77%), 1 ключевая передача, 1 точная диагональ из 4, 13 потерь, 1 фол, 3 выигранных единоборства из 6, 2 выноса мяча и 2 отбора.

"Дженоа" набрал 11 очков и поднялся на 13-ю позицию в турнирной таблице Серии А.

Чемпионат Италии. 10-й тур

"Дженоа" - "Салернитана" - 1:0

Гол: Гудмундссон 35

Напомним, что в августе полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский сменил клубную прописку, покинув французский "Марсель" ради итальянского "Дженоа".

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