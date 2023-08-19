Руслан Малиновский вернулся в итальянскую Серию А.

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский сменил клубную прописку.

30-летний украинец стал игроком итальянского клуба "Дженоа", сообщает официальный сайт "грифонов".

В "Дженоа" Малиновский перешел на правах аренды из французского "Марселя". У итальянского клуба есть опция выкупа контракта украинца за 10 миллионов евро.

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Отметим, что Руслан Малиновский вернулся в чемпионат Италии спустя всего полгода после перехода из "Аталанты" в "Марсель". В составе бергамского клуба украинский полузащитник играл с лета 2019 года. Суммарно провел в Серии А 115 матчей, в которых забил 23 гола. В сезоне 2020/2021 стал лучшим ассистентом лиги.

В прошедшем сезоне Малиновский сыграл 23 матча за "Марсель" во всех турнирах. В активе украинца два гола и одна результативная передача.

Добавим, что "Дженоа" вернулась в Серию А после годичного перерыва. Свой первый матч в рамках нового сезона чемпионата Италии по футболу "грифоны" сыграют у субботу, 19 августа, против "Фиорентины". Начало поединка – в 21:45 по Киеву.

Напомним, в сезоне 2021/2022 "Дженоа" возглавлял украинский специалист Андрей Шевченко, но особых успехов не добился. Под его руководством команда сыграла девять матчей и набрала всего 3 очка.

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