Португальский футболист добился этого благодаря новому контракту.

Португальский футболист Криштиану Роналду добился еще одного впечатляющего достижения, но уже вне поля. Он стал первым футболистом-миллиардером. За более чем два десятилетия выступлений в крупнейших европейских клубах, включая "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", 40-летний португалец не стеснялся зарабатывать на своей известности, сотрудничая с брендами вроде Armani и Nike.

Но именно сейчас, на закате игровой карьеры, он вошёл в топ самых богатых спортсменов, подписав в июне новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" стоимостью более $400 млн, пишет Bloomberg.

Состояние Роналду, по данным индекса миллиардеров, достигло $1,4 млрд, что делает его первым футболистом, достигшим такого уровня по оценке этого рейтинга. Долгое время он и Лионель Месси, с которым Роналду соперничает за звание величайшего игрока, зарабатывали примерно одинаково. Но в 2023 году их пути резко разошлись: Роналду перешел на Ближний Восток, а Месси — в MLS, в "Интер Майами". При этом аргентинец получит долю в клубе после завершения карьеры, что может вновь приблизить его к доходам Роналду.

Многие удивились, когда Роналду присоединился к относительно неизвестному клубу "Аль-Наср" из Эр-Рияда, заявив — с присущей ему уверенностью — что ищет новый вызов после того, как "выиграл всё" в Европе. Хотя некоторые сомневались в его амбициях на поле, трансфер обеспечил один из крупнейших контрактов в истории футбола и самый высокий среднегодовой доход для спортсмена. Саудовские заработки также не облагаются налогом, а контракт, по сообщениям, включает долю в клубе и доступ к частному самолёту, пишет СМИ.

Роналду заработал более $550 млн в зарплате с 2002 по 2023 годы. Он также подписал десятилетний контракт с Nike почти на $18 млн в год и другие рекламные контракты с брендами Armani и Castrol, что добавило более $175 млн к его состоянию. Перход в "Аль-Наср" в 2023 году принес ему около $200 млн в год без налогов, включая бонус за подписания $30 млн.

Месси за карьеру заработал более $600 млн до вычета налогов, включая $20 млн гарантированной годовой зарплаты с 2023 года. Сообщается, что у него также есть соглашение о доле доходов с Apple.

Гарантированный доход Месси за последние два сезона составляет лишь около десятой части дохода Роналду за тот же период.

Ранее УНИАН сообщал о новом заявлении португальца по поводу своей дальнейшей карьеры. Он дал ясно понять, что становиться тренером после завершения карьеры игрока не собирается. Ему это не интересно.

Кроме того, летом стало известно, что Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений. Женщина опубликовала фото руки с обручальным кольцом с большим драгоценным камнем.

