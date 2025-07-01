Пока что известно, что легендарный португалец еще побегает.

Португальский футболист Криштиану Роналду дал ясно понять, что становиться тренером после завершения карьеры игрока не будет.

Однако, 40-летний Роналду будет играть еще как минимум два года после выгодного продления контракта с саудовским клубом Al-Nassr, который рассчитан до 2027 года, пишет Mirror.

Согласно новому контракту ежедневно пятикратный обладатель "Золотого мяча" будет зарабатывать неприлично много - 488 тыс. фунтов стерлингов, что принесет ему умопомрачительные 492 млн фунтов стерлингов за следующие пару сезонов.

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Издание отметило, что только за продление контракта руководство Al-Nassr дало ему 24,5 млн фунтов стерлингов.

Роналду уже является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире, зарабатывая 206 млн фунтов стерлингов в год.

"Неудивительно, что он планирует жить как "король" после того, как повесит бутсы на гвоздь, вместо того, чтобы заняться тренерской деятельностью", - написало издание.

После того, как Роналду подписал новый двухлетний контракт, его спросили, планирует ли он работать тренером, и его ответ был категорическим:

Я никогда не стану тренером. Никогда. Это очень сложная работа, и она не входит в мои планы ни через 5, ни через 10, ни через 20 лет".

Издание отметило, что Роналду, очевидно, не изменил своего мнения с января 2016 года. Пости 10 лет назал звезда футбола заявил журналистам: "Есть другая жизнь после футбола. Я думаю, что поначалу это будет тяжело, но если вы спросите меня, хочу ли я быть тренером, я отвечу "нет"".

Другие новости о Криштиану Роналду

Вчера стало известно, что Роналду выжил из "Аль Насра" легендарного футболиста. При его содействии специалист покинет команду.

А в конце мая португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. Ему снова удалось обойти всех.

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