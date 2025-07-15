Роналду выбрал главного тренера для себя и своего саудовского клуба

Главным тренером клуба "Аль-Наср" стал соотечественник Роналду - звезда португальского футбола 70-летний Жорже Жезуш.

Португальский тренер Жорже Жезуш подписал контракт с саудовским клубом "Аль-Насром" сроком на год. Об этом сообщили на официальном аккаунте клуба в Instagram.

Как пишет sport.ua, ранее Жезуш работал в Саудовской Аравии с командой "Аль-Хиляль", которую покинул в июне 2025 года. "Аль-Хиляль" под руководством Жезуша в прошлом сезоне занял вторую строчку национального чемпионата.

В "Аль-Насре" португалец сменил итальянского специалиста Стефано Пиоли, который был уволен после неутешительных результатов команды, добавляет издание.

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70-летний Жорже Жезуш признался журналистам, что принял приглашение клуба только потому, что там сейчас играет Криштиану Роналду. По его словам, он не мог отказаться от подобного вызова.

"Без него меня бы там не было", - сказал он.

По его словам, он легко найдет общий язык с Роналду, поскольку они говорят на одном языке. Он говорит, что поможет Роналду достичь успехов и завоевать трофеи в Саудовской Аравии.

Футбол на Ближнем Востоке

Напомним, что переговоры о переходе в саудовский клуб "Аль-Ахли" ведет Лионель Месси. Его контракт с "Интер Майами" истекает в декабре, а признаков продления нет. "Барселона", бывший клуб аргентинца, также заинтересована в его возвращении, но финансово выгодный переход в "Аль-Ахли" тоже не исключают.

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