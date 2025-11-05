Российских футболисток призвали быть готовыми к возвращению на международную арену.

Сборную России могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года. В частности ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору ЧМ-2026 года. Об этом сообщает Sport Baza.

Как пишет паблик, это будет первым этапом снятия международного запрета со всего российского футбола.

По словам журналистов, сейчас обсуждается вариант, по которому российская женская национальная команда примет участие в отборочных матчах чемпионата мира под нейтральным флагом.

"Сами игры планируется проводить за пределами РФ. Среди возможных вариантов: Азербайджан, Армения, Турция и несколько других стран. Футболисткам уже сообщили о такой возможности и призвали быть готовыми к возвращению на международную арену. Сам отбор начнется в феврале 2026 года", - добавили в сообщении.

В Sport Baza напомнили, что недавно женская сборная РФ провела товарищеские матчи с командой Северной Македонии.

"В ФИФА и УЕФА обратили внимание на то, что игры не вызвали какой-либо негативной реакции у представителей европейских федераций. В случае, если возвращение женской сборной не приведет к негативным реакциям и последствиям, в ФИФА и УЕФА вернутся к вопросу о возвращении юношеской и молодежной сборной России к официальным матчам", - подчеркнули в российском паблике.

