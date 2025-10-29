Первый тайм завершился без забитых мячей, но уже во второй половине матча было забито три гола.

Киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" в центральном матче 1/8 финала Кубка Украины. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.

В начале матча активный контроль мяча демонстрировали игроки "Шахтера". Уже на десятой минуте игры голкипер "Динамо" Руслан Нещерет совершил первый сейв.

Первый тайм завершился без забитых мячей. Уже на 48-й минуте матча Лука Мейреллис из "Шахтера" неожиданно забил гол головой, сделав счет 0:1.

На 72-й минуте игры Андрей Ярмоленко совершил точный удар по воротам соперника и сравнял счет до 1:1. Вскоре после этого его заменили на Эдуардо Герреро.

Уже на 79-й минуте матча Герреро забил второй для "Динамо" гол, установив финальный счет 2:1. После забитого гола панамский футболист снял футболку и получил за это желтую карточку. Еще спустя несколько минут защитник "Шахтера" Ефим Конопля также получил желтую карточку за фол в центре поля.

