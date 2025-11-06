По итогам прошлого матча против "Детройт Пистонс" украинец оказался самым результативным игроком.

Украинский защитник Святослав Михайлюк обновил личный рекорд по набранным очкам в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В матче за "Юту Джаз" против "Детройт Пистонс", который прошел в ночь на 6 ноября, он набрал 28 очков.

В прошлом матче Михайлюк провел на площадке 36 минут. Он сделал два подбора, два ассиста и один перехват, а также попал четыре из пяти двухочковых, шесть из 11 трехочковых и реализовал два штрафных из трех. По итогам матча украинец оказался самым результативным игроком.

Ранее лучшим показателем Михайлюка в НБА были 27 очков. Он набрал их в апреле в игре с "Оклахома Тандерс".

Как пишет KSL, тренер "Юта Джаз" Уилл Харди прокомментировал прошедший матч. Он заявил, что украинец отдается команде полностью.

"Он стабилен с точки зрения своего подхода, профессионализма, понимает, что он делает и как может сыграть с другими ребятами. В определенные моменты он много раз брал на себя атаку, потому что нам это было нужно - и прогрессировал как разыгрывающий защитник. В целом он достаточно квалифицированный баскетболист и действительно конкурентоспособный парень", - сказал тренер.

Харди добавил, что Михайлюк является образцом хорошего профессионального поведения для молодых игроков. По его словам, он отлично ведет себя во время игры.

Напомним, что Михайлюк в 2018 году был выбран во втором раунде драфта НБА под 47-м номером командой "Лос-Анджелес Лейкерс". Позже он выступал за команды "Детройт Пистонс", "Оклахома-Сити Тандер", "Торонто Репторз", "Нью-Йорк Никс", "Шарлотт Хорнетс", "Бостон Селтикс" и в 2024 году перешел в "Юта Джаз".

Напомним, что в июле 2025 года все участницы женской лиги баскетбола США (WNBA) перед матчем всех звезд вышли на разминку в футболках с надписью "Заплатите нам то, что вы нам должны", требуя повышения зарплат. Это событие стало результатом конфликта между профсоюзом и руководством WNBA, возникший во время обсуждения коллективного договора на следующий год.

Американские СМИ писали, что недовольство зарплатами участницы WNBA начали высказывать с прошлой осени. С тех пор прошло около 40 различных встреч баскетболисток с руководством лиги.

Кроме того, ранее стало известно, что российских и беларуских спортсменов допустили к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в комментарии УНИАН рассказал, что украинские атлеты уже имеют четкие инструкции относительно того, как им следует вести себя, если на турнире они пересекутся с представителями РФ и Беларуси.

