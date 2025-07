Женская лига многие годы была убыточной, но уже в следующем сезоне может заработать свои первые сотни миллионов долларов.

Все участницы женской лиги баскетбола США (WNBA) перед матчем всех звезд вышли на разминку в футболках с надписью "Заплатите нам то, что вы нам должны" (в оригинале – "Pay us what you owe us"). Так они требуют повышения зарплат, пишет АР.

Журналисты пишут, что это реакция баскетболисток на конфликт между профсоюзом и руководством WNBA, возникший во время обсуждения коллективного договора на следующий год. Накануне пересмотра договора, который состоится в октябре, женская национальная ассоциация баскетболисток (WNBPA) добивается существенных изменений в распределении доходов и структуре зарплат.

Американские СМИ указывают, что недовольство зарплатами женская лига начала высказывать с прошлой осени. И за это время прошло около 40 различных встреч баскетболисток с руководством лиги. Игроки рассказывали журналистам, что предложения лиги все еще не оправдывают их ожиданий.

"Мы получаем лишь крошечный процент от всех денег, заработанных в женской лиге. Поэтому мы хотим получить справедливый и разумный процент" — приводит АР слова звезды баскетбола Нафисы Колльер, которая также вышла на разминку в футболке с призывом к увеличению зарплат.

Игроки говорят, что если устраивающего их коллективного соглашения не будет достигнуто к октябрю, то некоторые из них, включая Нафису Колльер и известную баскетболистку Энджел Риз, могут задуматься о проведении забастовки.

История доходов WNBA

С момента своего основания в 1996 году WNBA полностью финансируется из доходов NBA, поскольку не вышла на самоокупаемость. Указывается, что к концу года убыток женской лиги составит порядка 50 миллионов долларов. По данным MarketWatch, игроки WNBA получают 9,3% от общего дохода NBA за каждый сезон. Тогда как игроки NBA получают от 49% до 51% дохода лиги за каждый сезон.

По собственным данным спортивного репортера Minnesota Timberwolves Эндрю Дуковица, в следующем году доходы женской лиги возрастут благодаря новому масштабному телевизионному контракту. Он должен принести до 200 миллионов долларов женской лиге, которая за один сезон может стать прибыльной. Кроме того, популярность WNBA начали повышать молодые звезды и новые клубы, с которыми заключаются контракты.

