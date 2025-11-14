Сейчас наша сборная находится на третьем месте, что может изменить ситуацию.

Сборная Украины проиграла Франции со счетом 0:4 и, таким образом, усложнила себе задачу в борьбе за место на Чемпионате мира 2026 года. Украинским футболистам под руководством Сергея Реброва остался единственный матч, победа в котором сохранила бы шансы на выход в плей-офф.

По результатам предпоследнего тура первое место в группе D занимает Франция, оформив 4 победы и сыграв один матч вничью. Французы с помощью уверенной победы над Украиной смогли напрямую выйти на ЧМ-2026. Украина же опустилась на третье место и имеет 7 очков, как и сборная Исландии.

Финальный матч Украины

В воскресенье, 16 ноября, Украина встречается в Польше с Исландией. Для нашей команды это "домашний матч", который состоится на стадионе в Варшаве. Даже ничья не позволит нашей сборной продолжить борьбу за место на Чемпионате мира из-за разницы мячей.

Если Украине удастся победить, она будет играть в стыковых матчах, которые состоятся в марте 2026 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина обязана выйти на Чемпионат мира-2026. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

