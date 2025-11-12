Андрей Шевченко объяснил, почему результаты предстоящих поединков очень важны.

Для Украины чрезвычайно важно выйти на Чемпионат Мира по футболу, который состоится уже в следующем году в Северной Америке (Канада, США и Мексика), заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. По его словам, наша сборная должно представлять свою страну на международной арене, напоминая об Украине.

"Во-вторых, это большое спортивное достижение. Мы выходили на чемпионат мира лишь однажды — в 2006 году, когда проиграли Италии на стадии четвертьфинала", - подчеркнул Шевченко в интервью L’Équipe.

По его словам, теперь украинским футболистам необходимо повторить этот успех, добыв важную победу (выход на ЧМ-2026) не только для самих игроков, но и для всего футбольного общества.

Впереди сборную Украины ждет два решающих поединка - против Франции и Исландии. И именно результаты двух матчей будут решать нашу судьбу. Проиграв оба - на Чемпионат мира мы не попадем. Но если будут положительные результаты, то мы можем или напрямую выйти в плей-офф, или же через стыковые матчи.

Сборная Украины в квалификации на Чемпионат мира

Наши футболисты сыграли уже четыре поединка, набрав 7 очков и занимая второе место в группе D. Первое место принадлежит Франции c 10 очками. Далее следует Исландия и Азербайджан. Впереди Украину ждут матчи с Францией (13 ноября) и с Исландией (16 ноября).

Ранее УНИАН сообщал, что один из ключевых игроков сборной не поможет Украине в матчах с Францией и Исландией. Нападающий "Ромы" Артем Довбик получил повреждение в игре 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе".

