Отборочный турнир чемпионата мира по футболу начинается - сборная Украины в пятницу встречается с Францией. Ситуацию прокомментировал известный тренер Юрий Вернидуб.

Сегодня, 5 сентября 2025 года, Украина начинает свой путь в отборочном этапе Чемпионата мира по футболу. Первый соперник самый сложный — Франция. Особенно учитывая, что Украина "потеряла" очень важных игроков перед матчами сборной. Лунин, Яремчук, Миколенко, Дубинчак, Цыганков оказались вне заявки по разным причинам, включая травмы.

Официальная заявка на матч с Францией

Вратари: Георгий Бущан (Аль-Шабаб, Саудовская Аравия), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер, Украина).

Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все — Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Богдан Михайличенко (Полесье).

Видео дня

Полузащитники: Александр Зинченко (Ноттингем Форест, Англия), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Иван Калюжный (Металлист 1925, Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба — Динамо Киев), Олег Очеретько, Артём Бондаренко (оба — Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — Полесье), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Александр Зубков (Трабзонспор, Турция).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Владислав Ванат (Жирона, Испания).

Где и когда смотреть матч

Поединок будет "домашним", но лишь формально. Он начнется на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве, в 21:45 по киевскому времени.

Трансляцию матча можно будет посмотреть по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" на медиасервисе Megogo. Или же на телеканале "Megogo СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Совет известного тренера нашей сборной

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, который тренировал "Зорю", молдавский "Шериф" и "Кривбасс", в интервью Sport заявил, что прежде всего хотелось бы "не проиграть".

"Я понимаю, что хотелось бы, прежде всего, не проиграть. Но про это ни в коем случае нельзя думать, иначе жди беды. Мы уже побеждали французов, и это должно стать стимулом для нынешней команды, которой, под силу принести хоть чуть-чуть радости украинцам в такое нелегкое для страны время", - отметил он.

Кроме того, Вернидуб подчеркнул, что именно Франция должна переживать перед этим матчем, ибо она выступает фаворитом - не только в этом матче, но и в группе, в целом. Для соперника будет трагедией проиграть "такой себе команде", как считают во Франции.

"А раз так, то пусть думают, как справиться со сборной Украины", - подытожил Вернидуб.

Ранее УНИАН сообщал, кто является лучшим игроком нашей национальной сборной, по мнению звезда "Реала" и французской сборной по футболу Килиана Мбаппе.

Вас также могут заинтересовать новости: