Илья Забарный впервые прокомментировал переход в ПСЖ

Он назвал трансфер в парижский клуб лучшим выбором из всех возможных.

Футболист сборной Украины Илья Забарный прокомментировал свой трансфер из английского "Борнмута" во французский "Пари Сен-Жермен" - действующего победителя чемпионата Франции и Лиги чемпионов. Как пишет Зеркало недели, он дал первое интервью пресс-службе клуба.

Свой переход к парижанам он назвал невероятным.

"Для меня ПСЖ является лучшим клубом и лучшим проектом в мире. Это был лучший выбор из всех возможных. Я здесь, чтобы отдать все на поле. Чувствовал, что меня очень ждут. Это сильная мотивация, чтобы как можно скорее присоединиться к команде. В итоге все получилось. Для меня это новый и потрясающий опыт. Считаю, что это правильное решение", - сказал он.

Он добавил, что встреча с командой и тренером еще впереди. Напомнил, что с главным тренером встречался, когда он возглавлял сборную Испании. Тогда Забарный играл за Украину и украинская сборная победила испанцев со счетом 1:0.

"Я видел его энергетику, мне это нравится. Я также буду проявлять страсть в игре. Мне нравится тактика команды, я влюбился в стиль ПСЖ, когда смотрел их матчи. Хорошо, что я здесь", - сказал Забарный.

Напомним, что ПСЖ заплатил "Борнмуту" за украинца 63 миллиона евро без учета бонусов. Защитник подписал контракт до 2030 года и будет выступать под шестым номером.

Таким образом, Илья Забарный стал вторым самым дорогим футболистом в истории украинского футбола. Его опередил только Михаил Мудрик из "Челси".

