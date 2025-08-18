Луис Энрике рассказал, каковы его впечатления от победы в первом туре.

Украинский защитник Илья Забарный ярко дебютировал за ПСЖ, сразу попав в стартовый состав парижан на матч первого тура Лиги 1 против "Нанта", который закончился минимальной победой в пользу подопечных Луиса Энрике (1:0).

Сам же главный тренер "Пари Сен-Жермен" на послематчевой пресс-конференции успел озвучить свое мнение о выступлении Забарного, назвав "идеальным" то, как и что он делает на футбольном поле, передает ParisSG INFOS. Изначально он подчеркнул, что главной задачей было победить, ведь футболисты ПСЖ полностью контролировали ситуацию на поле.

"В первом тайме мы не создали много моментов, но это нормально в игре с соперником, который играет низким защитным блоком. Забарный? Его технические и физические данные идеальны для того стиля игры, который мне нравится. Он комфортно себя чувствует при работе с мячом. А без него он обычно выигрывает мячи. Он провел очень хороший матч", – подчеркнул Энрике.

Стоит добавить, что Забарный провел на поле весь матч. Статистические порталы, как например WhoScored, дали украинцу оценку 6,80.

Ранее УНИАН сообщал, что контракт украинского спортсмена с ПСЖ заключен до 2030 года. 22-летний футболист взял себе шестой номер в клубе. Сумма трансфера составила 63 миллиона долларов.

Кроме того, исходя из этого, получается, что Забарный стал вторым самым дорогим украинским футболистом в истории. Спортсмен, который располагается на первом месте, был при продаже дороже на 7 миллионов.

