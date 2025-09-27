Комитеты этих стран были отстранены в 2022 году из-за нарушения уставных обязательств.

Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Отмечается, что такое решение было принято 27 сентября на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле (Южная Корея). Это свидетельствует о том, что национальные паралимпийские комитеты двух стран восстанавливают все права и привилегии членства в организации.

"Принимая решение, организации-члены МПК, состоящие из национальных паралимпийских комитетов, международных федераций и международных организаций спорта для людей с инвалидностью, которые принимали участие в Генеральной ассамблее МПК 2025 года, сначала проголосовали против предложения о полном приостановлении членства НПК России. Затем организации-члены МПК проголосовали против предложения о частичном приостановлении членства NPC России, что означает, что НПК восстановил свои полные права членства в комитете. Для принятия предложения было необходимо набрать большинство в 50% + 1 от всех поданных голосов", - объяснили в пресс-службе организации.

Что касается национального паралимпийского комитета Беларуси, Генеральная ассамблея МПК 2025 года проголосовала против предложений о полном и частичном приостановлении ее членства.

Известно, что комитеты этих стран были отстранены в 2022 году из-за нарушения уставных обязательств. Тогда РФ и Беларусь отстранили от зимней Паралимпиады-2022 из-за полномасштабной войны в Украине. На летних Паралимпийских играх-2024 российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

Участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Украина отказалась играть матч против Беларуси в Евролиге по пляжному футболу. Соперником сборной Украины в матче за 3 место должна была бы стать сборная, которая представляет "страну с самопровозглашенным президентом".

"Однако этот поединок сборная Украины будет бойкотировать из-за того, что Беларусь - приспешник страны-террористки. Украинцы таким образом занимают 4-е место Евролиги-2025", - отметили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Также сообщалось, что на большом турнире в Канаде первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла "нейтральную" россиянку. Соперницы встретились на корте в третий раз и все матчи завершались в пользу украинки. Счет матча с россиянкой Анной Калинской стал разгромным: 6:1 в пользу Свитолиной.

