Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA № 13) вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в канадском Монреале, пишет Суспільне.
В третьем раунде Свитолина в двух сетах разгромила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (WTA № 31) за 56 минут. Соперницы встретились на корте в третий раз и все матчи завершались в пользу украинки.
Счет матча стал разгромным: 6:1, 6:1 в пользу Свитолиной.
"Это был хороший матч с моей стороны. Мне действительно нравится играть в Канаде. Конечно, я имею приятные воспоминания от моей победы в Торонто несколько лет назад, тем более при такой замечательной поддержке", - прокомментировала матч Свитолина, которую цитирует Тribuna.
До того в этом же турнире Свитолина обыграла "нейтральную" Камиллу Рахимову в двух сетах.
За место в четвертьфинале Свитолина будет играть против американки Аманды Анисимовой - седьмой ракетки мира. Этим летом она разгромно проиграла в финале Уимблдона. Это будет их первая встреча на теннисном корте с 2021 года - Элина лидирует в противостоянии с Анисимовой, выиграв три из четырех игр.
В четвертом раунде турнира в Монреале примут участие три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.
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Как писал УНИАН, в этом году Свитолина проводит успешный сезон. Она планирует завершить его в десятке лучших теннисисток мира.
Свитолина вошла в состав сборной на финальный этап турнира Кубка Билли Джин Кинг. Она напомнила, что Украина будет играть на этом турнире впервые, но надеется на хорошие результаты.