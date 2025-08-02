Первая ракетка Украины прошла в 1/8 финала турнира WTA в Монреале.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA № 13) вышла в 1/8 финала престижного турнира WTA 1000 в канадском Монреале, пишет Суспільне.

В третьем раунде Свитолина в двух сетах разгромила "нейтральную" россиянку Анну Калинскую (WTA № 31) за 56 минут. Соперницы встретились на корте в третий раз и все матчи завершались в пользу украинки.

Счет матча стал разгромным: 6:1, 6:1 в пользу Свитолиной.

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"Это был хороший матч с моей стороны. Мне действительно нравится играть в Канаде. Конечно, я имею приятные воспоминания от моей победы в Торонто несколько лет назад, тем более при такой замечательной поддержке", - прокомментировала матч Свитолина, которую цитирует Тribuna.

До того в этом же турнире Свитолина обыграла "нейтральную" Камиллу Рахимову в двух сетах.

За место в четвертьфинале Свитолина будет играть против американки Аманды Анисимовой - седьмой ракетки мира. Этим летом она разгромно проиграла в финале Уимблдона. Это будет их первая встреча на теннисном корте с 2021 года - Элина лидирует в противостоянии с Анисимовой, выиграв три из четырех игр.

В четвертом раунде турнира в Монреале примут участие три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

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Как писал УНИАН, в этом году Свитолина проводит успешный сезон. Она планирует завершить его в десятке лучших теннисисток мира.

Свитолина вошла в состав сборной на финальный этап турнира Кубка Билли Джин Кинг. Она напомнила, что Украина будет играть на этом турнире впервые, но надеется на хорошие результаты.

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