Свитолина раскрыла цель на текущий сезон

Лучшая теннисистка Украины проводит успешный сезон и старается избежать травм.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит свой лучший сезон после возвращения в теннис в 2023 году после беременности и рождения ребенка. Об этом пишет Суспільне.

Отмечается, что в сезоне-2025 Элина стартовала на Australian Open, где повторила личный рекорд на Грэндслеме, дойдя до четвертьфинала. На турнирах WTA на грунтовом покрытии в 2025 году Элина одержала 16 побед - рекордный показатель за сезон в ее карьере.

"Я достаточно уверена в своих результатах. Когда я тренируюсь хорошо, когда чувствую себя хорошо в физической форме. В принципе, уверенность есть, я на данный момент в неплохой форме. Нужно избегать каких-то травм - это самое главное. Для меня задача сейчас - это закончить сезон без каких-то таких больших травм, как это происходило прошлых два года", - сказала Свитолина в комментарии для Суспільне Спорт.

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Украинка не только отметила свою форму. Она заявила, что планирует завершить сезон в десятке лучших теннисисток мира.

Свитолина вошла в состав сборной на финальный этап турнира Кубка Билли Джин Кинг. Она напомнила, что Украина будет играть на этом турнире впервые, но надеется на хорошие результаты.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг состоится с 16 по 21 сентября в Китае. Соперницей сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг станет четвертая сеяная турнира Испания. При условии победы в противостоянии против испанок, украинки попадут на победительницу пары Италия - Китай.

"Испания не простая, но не худший вариант, потому что там есть и США, которые очень сильны. Мы еще не знаем, какая будет команда, какие игроки там будут. Но, все равно, я думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти. А дальше уже посмотрим. Это спорт - ты не знаешь чего ожидать, но можешь только контролировать то, что ты подготовишься на 100%", - прокомментировала предстоящий турнир Свитолина.

Суспільне напомнило, что матч между Украиной и Испанией состоится в среду, 17 сентября. Действующей чемпионкой главного турнира женских сборных является Италия. На счету итальянок пять чемпионских титулов, всего они семь раз играли в финале Кубка.

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