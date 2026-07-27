Кремлевский гамбит. Кандидат в президенты FIDE от Германии Вадим Розенштейн продолжает зарабатывать в России миллионы

Россияне не прекращают попыток захватить Международную шахматную ассоциацию: теперь они делают ставку на кандидата из Германии, который ведет скрытый бизнес в России и, судя по открытым данным, зарабатывает на этом миллионы долларов.

Европейский союз включил президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича в 21-й пакет санкций. Сразу после этого Дворкович подал в отставку. Международные СМИ заговорили о конце российского доминирования в FIDE. Однако не всё так просто. Теперь на пост главы FIDE претендуют три человека: бывший глава FIDE Кирсан Илюмжинов и два немецких бизнесмена – Ян-Генрик Бюттнер и Вадим Розенштейн.

Из всех троих только Бюттнер не замечен в связях с Россией. Илюмжинов – бывший президент Калмыкии и гражданин России, здесь всё очевидно.

Почему под подозрением оказался Вадим Розенштейн? Как оказалось, он, будучи главой немецкой WR Group Holding, продолжает зарабатывать на логистическом бизнесе в России.

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Это следует из отчетности подконтрольных ему компаний в этой стране. С начала российского вторжения в Украину его бизнес вырос в десять раз, несмотря на официальные заявления Розенштейна о разрыве деловых связей с РФ, где он занимался поставками для структур подсанкционных олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина.

Вадим Розенштейн, баллотирующийся на пост президента Международной федерации шахмат (FIDE) от Германии, в конце июня в интервью Deutsche Welle заявлял , что "прекратил вести какие-либо дела с Россией, хотя "формально" все еще остается владельцем компании в этой стране".

Однако аудиторские отчеты его российских компаний свидетельствуют об обратном.

С 2021 года Вадим Розенштейн напрямую и через WR Group Holding GmbH контролирует зарегистрированное в Москве ООО "ВР Рус". Компания занимается логистическими операциями, и с 2023 года её выручка выросла со 113 миллионов до 1,6 миллиарда рублей (20,5 млн долларов по текущему курсу) в 2025 году. За этот же период прибыль компании выросла с 38 до 139 миллионов рублей (1,8 миллиона долларов). За последние три года ООО "ВР Рус" Вадима Розенштейна уплатило в российский бюджет налогов на сумму более 400 миллионов рублей (5,1 миллиона долларов).

При этом российская компания Вадима Розенштейна не просто занимается транспортировкой товаров в РФ. Основную выручку его российские структуры получают за счет их перепродажи, как видно из последнего аудиторского отчета ООО "ВР Рус". Судя по отчёту, из 1,6 млрд рублей выручки, полученной в 2025 году, на услуги по перевозке, таможенному оформлению и сертификации товаров приходится лишь 150 миллионов рублей, в то время как выручка от реализации товаров превышает 1,408 миллиарда рублей. Помимо ООО "ВР Рус", в РФ Вадим Розенштейн контролирует ООО "ВР Тех", но эта компания фактически не ведет деятельности.

ООО "ВР Рус" изначально было зарегистрировано на двоюродного брата Вадима Розенштейна – Михаила Розенштейна, но в 2021 году он передал все права на компанию своему немецкому кузену.

На сегодняшний день Михаил Розенштейн контролирует еще одну логистическую компанию – ООО "2Р Интегра". Эта структура также продемонстрировала кратный рост выручки после вторжения РФ в Украину и введения санкций против Кремля. Если по итогам 2022 года компания получила от клиентов 52 миллиона рублей, то уже по итогам 2025 года её выручка достигла 2,1 миллиарда рублей (рост в 40 раз) или 27 миллионов долларов. По итогам прошлого года компания уплатила в российский бюджет налогов на сумму 551 миллион рублей (6,4 миллиона долларов). На своём сайте компания прямо рекламирует свои услуги по поставке промышленного оборудования и электроники в обход антироссийских санкций.

Кто такой Вадим Розенштейн

Вадим Розенштейн – уроженец города Звягеля Житомирской области. По утверждению самого Розенштейна, в 2000 году его семья переехала из России в Германию. В интервью российскому изданию "Коммерсант" ("Коммерсантъ деньги" №19 (3.06.2021): "Нужно иметь смелость отказаться от контракта") Розенштейн утверждал, что начал работать с 13 лет. В 2018 году он основал компанию WR Logistics и начал с поставок на европейский рынок туалетной бумаги из РФ. А уже через год переключился на поставки оборудования для крупных заказчиков, таких как "НОВАТЕК" российских олигархов Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона. В частности, он поставлял оборудование для завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Высоцке, принадлежащего тому же "НОВАТЕКу". Тимченко и Михельсон, как и их компании, находятся под санкциями десятков стран с 2014 года после оккупации Крыма. Оба олигарха входят в ближайшее окружение Владимира Путина.

Бизнес Вадима Розенштейна занимается не только поставкой различного оборудования, но и его таможенным оформлением, упаковкой и, что самое важное, маркировкой. Одна из "фишек", предлагаемых потенциальным клиентам, – завозить оборудование частями и собирать его на месте. Это означает, что, манипулируя данными маркировки, можно существенно затруднить отслеживание товара для целей санкционного контроля.

Не исключено, что крупными подрядами в структурах Тимченко и Михельсона Вадим Розенштейн обязан своему родном дяде Виктору Семеновичу Розенштейну (родному брату его отца Александра Семеновича Розенштейна). Судя по утечкам из российских баз данных, Виктор Розенштейн успел поработать на руководящих должностях в структурах тех же подсанкционных олигархов: ООО "НОВАТЕК-Юрхаровнефтегаз", дочерняя компания ПАО "НОВАТЕК", и ООО "СТГ-Север" (ликвидировано в 2017 году), субдочерняя компания АО "Стройтрансгаз", которую контролирует Тимченко.

Бизнес Вадима Розенштейна в Европе

Главная структура международного холдинга WR Group Вадима Розенштейна зарегистрирована в Дюссельдорфе. Несмотря на заявленный статус глобальной логистической структуры, компания указана в немецком реестре как микропредприятие, что позволяет ей платить налоги по сниженным ставкам. Это важное обстоятельство, учитывая, что с начала российского вторжения немецкие налогоплательщики пожертвовали более 55 миллиардов евро на поддержку Украины. Согласно данным из последней финансовой отчетности WR Group Holding GmbH за 2024 год, необоротные активы компании составляют 2,3 миллиона евро. По сравнению с 2023 годом они выросли на 1,7 млн евро, что может свидетельствовать о крупной сделке или подготовке к ней.

В 2025 году стало известно о покупке холдингом WR Group Вадима Розенштейна чешского производителя шахтного оборудования для горнорудной промышленности INCO Engineering. До российского вторжения в Украину основными покупателями её продукции были структуры "Росатома", УГМК олигархов Искандера Махмудова и Андрея Бокарева, "ЕвроХим" олигарха Андрея Мельниченко, "Норникель" олигархов Олега Дерипаски и Владимира Потанина, "Уралкалий" олигарха Дмитрия Мазепина и другие. Из-за наложенных на них санкций и проблем с логистикой INCO Engineering, очевидно, потеряла ключевой для себя рынок сбыта. С 2021 года выручка компании обвалилась почти в 2,5 раза: со 147 миллионов крон до 65 миллионов крон в 2024 году. Собственный капитал сократился на 40%, активы просели в той же пропорции (со 196 миллионов крон до 125 миллионов крон).

Исходя из этого можно сделать вывод, что, несмотря на заявление Вадима Розенштейна о выходе с российского рынка, именно он по-прежнему является одним из ключевых источников денежного потока его холдинга. В долларовом эквиваленте в 2025 году его российская компания получила более 20 миллионов долларов выручки и 1,8 миллиона долларов чистой прибыли. Вместе с бизнесом его кузена Михаила Розенштейна эти показатели удваиваются. Но следует учитывать и тот факт, что эти данные собраны на основе открытых источников. Начиная с 2022 года, власти РФ последовательно закрывают доступ к данным о внешнеторговых операциях, скрывают таможенные данные и отчетность компаний. Все это делает РФ уникальным рынком, "серой зоной международной торговли" и идеальной средой для скрытых поставок практически любых товаров с использованием в схемах третьих стран.