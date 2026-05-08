Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Произошло это по итогам последнего тура дивизиона IA. Об этом сообщает "Суспильне Спорт".

Там отметили, что Украине для выхода в элиту нужно было, чтобы реализовались как минимум два условия: победа над Японией в основное время, а также потерянное очко Польшей в заключительной игре против Литвы.

Матч против Японии Украина завершила победой со счетом 3:1.

Чемпионат мира, Дивизион 1, группа А

Sosnowiec Winter Arena, Сосновец, Польша

Украина - Япония 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Мураками (Сато, Накадзима), 10:45. 1:1 - Пересунько, 13:09. 1:2 - Дахновский (Трахт, Ворона), 15:11. 1:3 - Трахт (Ворона), 17:24.

Броски: 18:31 (9:16, 4:6, 5:9)

Штраф: 8:10 (4:2, 4:2, 0:6)

Украина: Дьяченко (Левшин); Сисак - Мережко, Трахт - Фадеев - Ворона; Гребеник - Матусевич, Лялька - Куприянов - Пересунько; Дахновский - Ратушный, Морозов - Бузоверя - Денискин; Косарев, Олейник - Захаров - Бородай; Садовиков.

Япония: Оцука (Нарисава); Йонеяма - Мураками, Ханзава - Накадзима - Сато; Хаята - Халлидей, Келлер - Ф. Сузуки - Хирано; Оцу - Такебе, Такаги - Миура - Ирикура; М. Сузуки - Осава - Кобаяши; Исогай.

После этого состоялся поединок Польша - Литва. Литва открыла счет на девятой минуте игры с Польшей. Хозяева площадки ответили своей шайбой во втором периоде. Основное время матча Польша - Литва закончилось вничью.

Таким образом, поляки потеряли необходимое очко, чтобы догнать Украину в таблице, а "сине-желтые", в свою очередь, финишировали в топ-2 таблицы.

Важно, что для Украины это возвращение в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Последний раз украинцы играли на этом уровне еще в 2007 году.

Всего в элитном дивизионе Украина провела девять сезонов (с 1999 по 2007 год). Лучшим результатом "сине-желтых" в элите было 9-е место на чемпионате мира-2002.

С момента вылета из элиты в 2007 году Украина даже опускалась до дивизиона IB. Оттуда в группу IA "сине-желтым" удалось подняться по итогам ЧМ-2024, а уже через два года - вернуться в элиту.

