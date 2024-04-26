По словам Нэнси Фезер, власти страны готовы к атакам хулиганов, исламистов и других преступников.

Во время футбольного Евро-2024 в Германии украинской сборной предоставят усиленную охрану. Об этом в интервью Rheinische Post рассказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, на чемпионате Европы будут защищены все команды, болельщики и гости. Кроме местной полиции будет задействована федеральная полиция, усиленная силами из всех государств-участников турнира.

"Однако к украинской команде будут приниматься особые меры. Мы делаем все для обеспечения их безопасности в Германии, здесь меры безопасности будут еще более строгими", - сказала Фезер.

Она отметила, что власти Германии готовы к рискам, исходящим от хулиганов, исламистских террористов и других жестоких преступников, а также к кибератакам во время Евро-2024.

"На чемпионате мира 2006 года у нас не было подобных угроз в цифровом пространстве. Например, Федеральное ведомство информационной безопасности консультирует УЕФА, как защитить систему онлайн-билетов от атак", - добавила министр.

Футбольный Евро-2024 - последние новости

Накануне старта Евро-2024 УЕФА решила увеличить составы команд до 26 игроков. Увеличенные составы использовали на последних чемпионатах Европы 2021 года в качестве меры, чтобы помочь странам справиться с последствиями пандемии COVID.

Также УНИАН сообщал, что Украина поднялась в рейтинге ФИФА на две позиции после побед в отборе на Евро-2024. Сейчас сине-желтая сборная занимает в нем 22 место.

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