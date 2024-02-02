Артуро Видаль вернулся в родной клуб спустя 17 лет.

Легендарный экс-футболист "Баварии" и сборной Чили Артуро Видаль этой зимой вернулся в свой родной клуб "Коло-Коло".

Чилийский клуб накануне представил публике именитого "новичка" команды. Презентовать болельщикам "Коло-Коло" решил с большим размахом.

Артуро Видаль прилетел на домашний стадион команды "Монументаль Давид Арельяно" в городе Сантьяго на вертолете, который приземлился посреди поля. Легендарный футболист вышел, поприветствовал зрителей на арене.

Затем 36-летний Видаль в специальной мантии оседлал коня и проехал круг почета перед зрителями.

Добавим, что в "Коло-Коло" Артуро Видаль перешел на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

Первым клубом Видаля в Европе был немецкий "Байер" Леверкузен, в который он перешел из "Коло-Коло" в 2007 году за 5,2 миллиона евро. За "фармацевтов" чилиец сыграл 144 матча, забил 21 гол и отдал 21 голевую передачу.

В 2011 году Видаль перебрался в туринский "Ювентус" за 12,5 миллиона евро. В составе итальянского клуба он сыграл 171 матч, отличился 48 голами и 25 ассистами.

В 2015 году Артуро стал игроком "Баварии". Трансфер чилийца обошелся мюнхенцам в 39,25 миллионов евро. За "Баварию" Видаль сыграл 124 игры, забив 22 гола и отдав 17 результативных передач.

Также Артуро Видаль играл за "Барселону", миланский "Интер" и бразильский "Фламенго".

За национальную сборную Чили Видаль сыграл 142 матча и забил 34 гола. Он принял участие в двух чемпионатах мира (2010, 2014), четырех Кубках Америки (2011, 2015, 2016, 2019), а также Кубке конфедераций 2017. В 2015 и 2016 годах вместе со сборной Чили становился победителем Кубка Америки. Входит в топ-5 в истории сборной Чили по сыгранным матчам и голам.

За свою карьеру Артуро Видаль более 20 трофеев, среди которых четыре победы в Серии А, три победы в Бундеслиги, победы в Ла Лиге, Кубках Италии и Германии, Суперкубках Испании, Италии и Германии, а также в Кубке Либертадорес.

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