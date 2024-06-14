Российские телевизионщики даже думать боятся, что делать, если Украина выйдет в полуфинал или тем более в финал.

В Германии стартовал футбольный чемпионат Европы. Российское телевидение не будет транслировать те поединки, в которых выступает сборная Украины, пишет оппозиционное издание "Черта".

Основным спортивным телеканалом в РФ является "Матч ТВ", принадлежащий "Газпром-медиа". Источники в телекомпании подтвердили, что матчи сборной Украины на групповом этапе турнира показывать не будут. Что делать, если Украина выйдет из группы и пробьется в полуфинал или даже финал, на канале пока даже не думают, но надеются, что этого не случится.

"Может, где-то там, совсем наверху, и есть какой-то план на случай успеха сборной Украины, но ни на каких совещаниях ничего такого не обсуждалось, и никто об этом не говорит сейчас ни слова. Мы вообще живем в режиме решения проблем по мере их поступления", — заявили источники в телекомпании.

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Тем не менее, у россиян все же будет возможность увидеть выступление сборной Украины. Права на трансляцию Евро-2024 в России получил онлайн-кинотеатр "Окко", который принадлежит "Сбербанку". Там показывать игры украинской сборной будут, но это платный контент по подписке.

Выступление сборной Украины на Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу в этому году проходит в Германии. Первый матч стартовал сегодня, 14 июня с участием сборных Германии и Шотландии.

Сборная Украины выступает в Группе Е вместе с командами Бельгии, Словакии и Румынии. Первый матч Украина проведет 17 июня против Румынии. Второй поединок состоится 21 июня против Словакии, третий – 26 июня против Бельгии.

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