Сборная Украины сыграет свой первый матч на Евро-2024 17 июня.

14 июня начинается Чемпионат Европы по футболу, который отрывает матч хозяйки турнира Германии против национальной команды Шотландии.

Игра начнется в 22:00 по Киевскому времени. Посмотреть встречу этих команд можно на медиасервисе Megogo. Также часть встреч, в частности матч-открытие, матчи сборной Украины, а также игры плей-офф, начиная с четвертьфинала, будут доступны на региональных каналах "Суспільного".

В группе с Германией и Шотландией также сыграют национальные команды из Венгрии и Швейцарии. Противостояние этих команд состоится 15 июня в 16:00.

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По мнению букмекеров, абсолютным лидером в группе A выступает сборная Германии - выход в плей-офф хозяйки турнира оценивают коэффициентом 1,35. Зато второе место, по мнению букмекеров, должна была бы занять сборная Швейцарии - такой результат оценивают коэффициентом 5,8. "Третьей силой" считается сборная Венгрии с шансом 9,9. А главным аутсайдером - сборная Шотландии - их шансы оценивают коэффициентом 12,0.

Евро-2024: что надо знать

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров рассказал о состоянии Виталия Миколенко накануне Евро-2024. Напомним, левый защитник "Эвертона" получил травму в товарищеском матче против Молдовы.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что после Евро-2024 один из лидеров украинской сборной Александр Зинченко может сменить клуб. В частности, отмечается, что по мнению Микеля Артеты, Зинченко не соответствует уровню команды.

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