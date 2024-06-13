По мнению главного тренера команды Микеля Артеты, Зинченко не соответствует уровню команды.

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может покинуть команду во время летнего трансферного окна.

По информации портала TBR Football, "канониры" накануне Чемпионата Европы по футболу сообщили игроку, что больше не заинтересованы в его услугах в следующем сезоне и то, что его выставляют на трансфер.

По мнению главного тренера команды Микеля Артеты, Зинченко не соответствует уровню команды.

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Напомним, в сезоне 2023-2024 Английской премьер-лиги Зинченко за "Арсенал" сыграл в 35 матчах, забил два гола и отдал результативную передачу.

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В мае стало известно, что 27-летний украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб уже летом. СМИ сообщали, что мюнхенская "Бавария" не отказались от идеи и планирует купить украинца в следующее трансферное окно. По данным СМИ, "Арсенал" хочет получить за Зинченко 45 млн евро, и "Бавария" готова заплатить такую сумму. Ожидается, что Зинченко заменит в "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

В апреле британский журналист издания Sky Sports Рассел Тейлор негативно оценил выступления Зинченко в "Арсенале". Журналист посчитал, что причина заключается в том, что соперники поняли роль украинского футболиста в "Арсенале" и научились пользоваться этим.

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