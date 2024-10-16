"Челси" под его руководством выиграл Лигу чемпионов.

Немец Томас Тухель стал новым главным тренером сборной Англии по футболу. Он стал третьим иностранным тренером в истории, который возглавил английскую команду и первым иностранным тренером за 12 лет. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии.

Отмечается, что 51-летний тренер начнет работу только в 2025 году. Сейчас с командой работает Ли Карсли, который после шестого тура Лиги Наций вернется в молодежную сборную Англии.

Томас Тухель - что о нем известно

Томас Тухель является одним из самых известных европейских тренеров. Он возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию", ПСЖ и "Челси". В частности, во главе "Челси" он побеждал в Лиге чемпионов, становился обладателем Суперкубка УЕФА. Вместе с ПСЖ он также доходил до финала Лиги чемпионов. А "Боруссию" приводил к победе в Кубке Германии.

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Последним местом работы Тухеля была "Бавария", откуда он ушел в конце сезона 2023/2024. Летом он ждал предложения от "Манчестер Юнайтед", но руководство клуба решило продолжить доверять Эрику Тен Хагу.

Напомним, сборная Англии дошла до финалов Евро-2020 и Евро-2024, однако оба раза терпела поражения. В Лиге наций-2024/25 сборная Англии после четырех туров занимает второе место в группе 2 Дивизиона B.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу все еще сохраняет шансы на повышение в классе в Лиге наций, поскольку в 4-м туре Лиги наций украинцы сыграли вничью в матче против команды Чехии.

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