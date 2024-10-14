В 4-м туре подопечные Сергея Реброва расписали "мировую" с чехами.

Сборная Украины по футболу все еще сохраняет шансы на повышение в классе в Лиге наций. В 4-м туре Лиги наций подопечные Сергея Реброва сыграли вничью в матче против команды Чехии.

Первый тайм проходил в основном при равной борьбе, впрочем, на 18-й минуте Черв смог на точный удар и вывел чехов вперед.

После перерыва же украинцы набрали обороты, что почти сразу вылилось в ответный мяч - с пенальти отличился Довбык. В итоге - ничья 1:1.

Видео дня

Таким образом, после четырех туров сборная Украины имеет в активе 4 пункта и все еще сохраняет шансы на повышение в классе.

Как известно, победитель дивизиона В перейдет в "элиту", аутсайдер понизится в классе.

Сборная Украины в Лиге наций

Как сообщал УНИАН, 11 октября сборная Украины по футболу одержала долгожданную победу в Лиге наций. В матче 3-го тура "сине-желтые" со счетом 1:0 победили команду Грузии.

До этого подопечные Сергея Реброва потерпели два поражения - от сборных Албании и Чехии.

Вас также могут заинтересовать новости: