По словам наставника "сине-желтых", в следующих двух матчах "мы не можем говорить только о результате".

Для главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва предстоящие матчи в европейской Лиге наций являются скорее подготовкой к отборочному турниру к Чемпионату мира-2026. Об этом наставник "сине-желтых" сказал накануне матчей против команд Грузии и Чехии, сообщает Украинская ассоциация футбола.

При этом, по словам Реброва, после двух поражений на старте турнира его подопечные понимают, что нужно показывать результат.

"Игроки понимают, что каждый поединок на уровне национальной сборной - большое событие для нашей страны. В следующих двух матчах мы не можем говорить только о результате, а должны говорить и о желании, упорстве, то, как мы играем за страну... Но, конечно, этот турнир также дает шанс попасть в плей-офф отбора к Чемпионату Мира", - отметил Ребров.

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Он также ответил на вопрос относительно большого количества кадровых потерь сборной накануне грядущих матчей.

"Для нас очень важно, чтобы была конкуренция на каждой позиции. Если кто-то получил травму, то мы стараемся найти замену среди кандидатов в сборную или среди игроков из резервного списка. Важно, чтобы было минимум два игрока на позицию. Я считаю, что вызванные и довызванные футболисты действительно этого заслуживают. Много новых исполнителей, но в тренировочном процессе я не вижу, чтобы они где-то потерялись или чего-то не делали. Очень важен не только тренировочный процесс, но и то, как они проявят себя в игре. Мы предоставляем шанс всем игрокам", - резюмировал Ребров.

Как известно, уже в пятницу, 11 октября, в 3-м туре Лиги Европы украинцы в Познани (Польша) будут принимать сборную Грузии, а 14 октября во Вроцлаве (Польша) сыграют против команды Чехии.

Сборная Украины по футболу - последние новости

На днях украинская сборная по футболу презентовала новую форму. Домашняя и выездная формы имеют три полоски на плечах и лозунг "Слава Украине" на спине.

В Украинской ассоциации футбола отметили, что форма связывает украинскую культуру и футбол, что делает ее "неотъемлемым атрибутом каждого болельщика".

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