Чемпионы Украины разгромно уступили итальянской "Аталанте".

Донецкий "Шахтер" потерпел разгромное поражение во втором матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов. На условно своем поле (стадион "Арена АуфШальке" в немецком Гельзенкирхене) чемпионы Украины уступили итальянской "Аталанте".

Игра началась с довольно быстрого гола итальянцев - на 20-й минуте отличился Джимсити.

Уже под занавес первого тайма "Аталанта" развила свой успех - гол "в раздевалку" чемпионам Украины забил Лукман.

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Почти сразу после перерыва Белланова установил, как оказалось, окончательный счет матча - 3:0 в пользу "Аталанты".

Выступление донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов 2024/25

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" стартовал с ничьей в Лиге чемпионов. В стартовом матче "горняки" расписали нулевую ничью с итальянской "Болоньей".

Чемпионы Украины едва не повели в счете в дебюте матча, но Судаков не смог реализовать пенальти. В итоге ни одна из команд не смогла добиться успеха - 0:0.

Добавим, что в следующем матче ЛЧ "Шахтер" 22 октября в Лондоне встретится с "Арсеналом".

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