По словам Сергея Палкина, Мудрик еще покажет свои качества.

Генеральный директор футбольного клуба "Шахтер" Сергей Палкин отреагировал на проблемы украинского нападающего Михаила Мудрика в составе лондонской команды "Челси". По его словам, игроков такой подготовки, как Мудрик, немного.

"Вам не нужен Ferrari, если вы не умеете им управлять. Тогда подойдет обычная машина. Если ты покупаешь Ferrari, ты должен научиться ею управлять. Это мое мнение о Мудрике в "Челси". Я уверен, что он покажет свои качества, когда у него будет шанс. Он действительно может изменить ситуацию, и вы можете видеть это в его выступлениях за сборную Украины. Игроков этой категории очень мало", - подчеркнул Палкин в интервью изданию Spox.

Он также напомнил, что "Шахтер" продал Михаила Мудрика "Челси" за 70 миллионов евро плюс 30 млн бонусов.

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"Это была самая крупная сделка в истории Украины", - подчеркнул гендиректор ФК.

Михаил Мудрик - последние новости

Как сообщал УНИАН, Михаил Мудрик впервые в сезоне не попал в заявку "Челси". В частности футболист не сыграл в матче 8-го тура АПЛ против "Ливерпуля". Сейчас причина, по которой украинец не был заявлен на игру, неизвестна.

Также сообщалось, что футбольный клуб "Челси" не хочет отпускать Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. По словам британского журналиста Бена Джейкобса, Мудрик составляет серьезную конкуренцию Джейдону Санчо и имеет достаточно игровых минут в этом сезоне.

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