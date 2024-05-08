Исчезновение трофея породило слухи о том, что он был утерян во время безумной игры в покер или продан в счет погашения долгов.

Трофей, завоеванный Диего Марадоной за выступления на чемпионате мира 1986 года, вновь появился на свет после того, как его не было в течение десятилетий, и теперь выставлен на аукцион.

Марадона получил трофей "Золотой мяч" после того, как привел Аргентину к победе на турнире в Мексике, где он забил свой скандальный гол "Рука Бога" в ворота Англии в четвертьфинале, пишет Sky News.

Марадона, который умер в 2020 году в возрасте 60 лет, был награжден трофеем "Золотой мяч" как лучший игрок турнира во время церемонии в Париже в 1986 году.

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Однако награда загадочным образом исчезла, и ее местонахождение было неизвестно на протяжении десятилетий.

Теперь аукционный дом Aguttes заявляет, что в следующем месяце трофей уйдет с молотка в Париже, и ожидается, что трофей "принесет миллионы благодаря своей уникальности".

Исчезновение трофея породило слухи о том, что он был утерян во время безумной игры в покер или продан в счет погашения долгов.

Другие утверждали, что Марадона хранил трофей в сейфе в банке Неаполя, который был ограблен местными гангстерами в 1989 году, когда он играл за "Наполи" в Италии.

Согласно одному из рассказов реформированного члена мафии, трофей якобы затем переплавили в золотые монеты. Но Aguttes заявляет, что это "надуманная теория, учитывая, что он был сделан из сплава золота и меди".

В аукционном доме сообщили, что трофей вновь появился в 2016 году среди других лотов, приобретенных из частной коллекции на аукционе в Париже.

"Он был тщательно расследован и признан трофеем "Золотой мяч Adidas" Диего Марадоны", - добавили там.

Участникам торгов будет предложено внести депозит в размере 150 000 евро (129 000 фунтов стерлингов) для участия в аукционе 6 июня.

Смерть Марадоны - детали

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года от острого сердечно-дыхательного кризиса. Ему было 60 лет. В Аргентине был объявлен трехдневный общенациональный траур из-за смерти легендарного футболиста.

В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны. По итогам расследования были определены восемь подозреваемых. Речь идет о нейрохирурге Леонардо Луке, психиатре Агустине Косачов, психологе Карлосе Диасе, медицинском координаторе Ненси Форлини, медбратам Мариано Перрони и Рикардо Альмироне, медсестре Дахиане Мадрид и семейном враче Педро Пабло Ди Спанье.

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