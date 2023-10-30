Лионель Месси в восьмой раз в карьере выиграл "Золотой мяч".

В понедельник, 30 октября, в парижском театре "Шатле" состоялась 67-я торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2023" - приза лучшему футболисту мира от журнала France Football.

Награду получил нападающий сборной Аргентины и американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси. В борьбе за награду аргентинец опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

Это восьмой "Золотой мяч" в карьере Месси. Ранее он получал этот приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Это лучший показатель в истории футбола. У Криштиану Роналду пять подобных наград.

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Отметим, что Лионель Месси в прошлом сезоне в составе ПСЖ и сборной Аргентины забил 38 голов и отдал 25 голевых передач. В составе национальной команды Месси стал победителем ЧМ-2022 по футболу, а с ПСЖ выиграл Лигу 1.

После перехода в "Интер Майами" аргентинец сыграл 14 матчей и забил 11 голов. С американским клубом Месси выиграл Кубок лиг-2023. Это первый трофей в истории американского клуба. Кроме того, эта победа позволила Лионелю обойти Дани Алвеса и стать самым титулованным футболистом в истории.

"Золотой мяч-2023": топ-10 по итогам голосования

10. Лука Модрич ("Реал" Мадрид)

9. Виктор Осимхен ("Наполи")

8. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")

6. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

5. Родри ("Манчестер Сити")

4. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

1. Лионель Месси ("Интер Майами")

"Золотой мяч-2023". Обладатели всех наград:

"Золотой мяч" (лучший футболист) - Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами")

"Женский Золотой мяч" (лучшая футболистка) - Айтана Бонмати (Испания, "Барселона")

"Яшин Трофи" (лучший вратарь) - Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла")

"Трофей Герда Мюллера" (лучший форвард) - Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")

"Копа Трофи" (лучший молодой игрок) - Джуд Беллингем (Англия, "Реал" Мадрид)

Лучший женский клуб 2023 года - "Барселона" (Испания)

Лучший мужской клуб 2023 года - "Манчестер Сити" (Англия)

"Сократес Трофи" (мир и спорт) - Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал" Мадрид)

"Золотой мяч-2023": что нужно знать

Золотой мяч - самая престижная индивидуальная футбольная награда. Она была учреждена в 1956 году.

В этом году в число претендентов на награду вошли 30 футболистов: больше всего французов и аргентинцев - по 4. Наибольшее клубное представительство у "Манчестер Сити" - 6 игроков.

Впервые за 20 лет в список номинантов на главную индивидуальную награду в футболе не попал Криштиану Роналду. В последний раз португальского нападающего не было среди номинантов в 2003 году.

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" стал французский нападающий Карим Бензема. В этом году экс-форвард "Реала" не попал в топ-10, заняв 16-е место.

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