В клубе пытаются создать условия для дружбы украинского игрока с российским вратарем.

Украинский центральный защитник Илья Забарный должен выйти в стартовом составе Пари Сен-Жермен в воскресенье вечером против ФК "Нант" в Лиге 1. Об этом пишет Tribuna.com.

Отмечается, что Забарный, который прибыл в клуб на этой неделе, не был вовремя зарегистрирован на матч за Суперкубок УЕФА против "Тоттенхэма", но все готово к его дебюту в Лиге 1.

Издание "Le Parisien" также сообщает, что Забарный впервые сыграет во французской лиге на стадионе "Ла Божуар". Ожидается, что главный тренер Луис Энрике выставит несколько ротационных игроков, а большинство обычных стартовых игроков, включая Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша, вероятно, начнут на скамейке запасных.

Добавим, что в свои первые дни в парижском клубе Илья Забарный должен был выстроить отношения с российским вратарем ПСЖ Матвеем Сафоновым. Еще до трансфера украинец требовал продать Сафонова в другой клуб, но сейчас голкипер играет за команду парижан. По данным сайта ukrfootball, дирекция клуба сообщила, что организовала для них закрытую встречу. Кроме того, вместе они летали в составе команды на матч Суперкубка УЕФА.

Чем закончились попытки подружить украинца и россиянина пока неизвестно. Однако, Забарный до сих пор не подписался на соцсети Сафонова, хотя уже следит за всеми другими одноклубниками.

Как писал УНИАН, футболист с восторгом комментировал свой трансфер в ПСЖ, который стоил 63 миллиона евро. Говорил, что давно влюбился в стиль игры парижан, а клуб назвал лучшим в мире. Защитник подписал контракт до 2030 года и будет выступать под шестым номером.

